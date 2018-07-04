СНБ Армении проводит обыск в доме брата экс-президента

Служба нацбезопасности Армении проводит обыск в особняке младшего брата экс-президента Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна, сообщает Sputnik Армения.

Сведения об этом просочились в прессу, на месте собрались группа журналистов и прохожие.

В особняке в центре Еревана, по адресу Туманяна, 11, проводят действия сотрудники Службы нацбезопасности, вооруженные автоматами. У дома стоят мужчины крепкого телосложения - предположительно, охранники Саргсяна.

Саргсян - бывший депутат парламента и крупный предприниматель.

В Службе нацбезопасности не комментируют эти сведения.

Ранее, 25 июня, Александр Саргсян и трое сопровождавших его лиц были задержаны на улице Саят-Нова и доставлены в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия. Вечером он был освобожден.

А.А.