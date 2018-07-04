1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

СНБ Армении проводит обыск в доме брата экс-президента

4 Июля, 2018 в 16:40 ~ 1 минута на чтение 478
СНБ Армении проводит обыск в доме брата экс-президента

Служба нацбезопасности Армении проводит обыск в особняке младшего брата экс-президента Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна, сообщает Sputnik Армения.

Сведения об этом просочились в прессу, на месте собрались группа журналистов и прохожие.

В особняке в центре Еревана, по адресу Туманяна, 11, проводят действия сотрудники Службы нацбезопасности, вооруженные автоматами. У дома стоят мужчины крепкого телосложения - предположительно, охранники Саргсяна.

Саргсян - бывший депутат парламента и крупный предприниматель.

В Службе нацбезопасности не комментируют эти сведения.

Ранее, 25 июня, Александр Саргсян и трое сопровождавших его лиц были задержаны на улице Саят-Нова и доставлены в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия. Вечером он был освобожден.

А.А.

478

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net