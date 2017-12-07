СМИД ОБСЕ в Вене: Азербайджан участвует, но ожиданий мало – ФОТО – ВИДЕО

В четверг, 7 декабря, в австрийской столице начинает свою работу 24-я встреча глав МИД стран ОБСЕ.

Встреча проходит под председательством министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Совет министров ОБСЕ (или СМИД ОБСЕ) представляет собой формат встречи министров иностранных дел всех 57 стран-членов Организации для обсуждения проведенной за год работы и обмена мнениями по наиболее острым вопросам в сфере безопасности.

Нынешний саммит подытожит председательство Австрии в организации в 2017 году, которое ставило перед собой следующие ключевые цели – урегулирование конфликтов, восстановление доверия между странами-членами ОБСЕ, борьба с радикализацией и экстремизмом.

В ходе саммита состоится также традиционная процедура передачи годового председательства от Австрии Италии, которая начнет работу с 1 января 2018 года.

Как сообщается на сайте Организации, на встрече в Вене министры сфокусируются на усилиях по разрешению существующих конфликтов на пространстве ОБСЕ, расширении возможностей организации в продвижении результативного сотрудничества, восстановлении стратегического диалога по вопросам региональной безопасности, а также на усилении роли ОБСЕ в эффективном противодействии новым глобальным угрозам.

Азербайджан, являясь членом ОБСЕ, традиционно участвует в заседании Совета министров. Делегацию Азербайджана на министериале в Вене возглавляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, который находится в австрийской столице со вчерашнего дня.

В среду на полях саммита состоялась встреча Эльмара Мамедъярова с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный помощник действующего председателя Анжей Каспшик.

Как отметили в МИД Азербайджана по итогам встречи, она прошла позитивно и конструктивно. Детали переговоров не разглашаются. Министры договорились в следующий раз встретиться во второй половине января.

Азербайджанский политолог и депутат Расим Мусабеков полагает, что не стоит ожидать каких-либо прорывных решений от самого формата СМИД ОБСЕ.

«Учитывая, что принятие любого решения в ОБСЕ требует всеобщего консенсуса, ничего конкретного решить не получается, помимо призывов двигать мирный процесс вперед», - сказал Расим Мусабеков в разговоре с 1news.az.

Ежегодно принимаемая итоговая декларация СМИД ОБСЕ, по его мнению, скорее всего ограничится призывом со стороны организации активизировать усилия по достижению мирного решения конфликтов, в том числе нагорно-карабахского.

Завершающееся председательство Австрии в ОБСЕ политологу не запомнилось ничем значимым как в целом в вопросах безопасности на пространстве организации, так и относительно конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

«Определенные надежды были связаны с председательством Германии в 2016 году, поскольку глава МИД Германии – весомая фигура, но даже немцы не смогли ничего сделать», - сказал он.

Елена Остапенко, Э.Т.