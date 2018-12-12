1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

СМИ: В уголовно-исполнительных учреждениях Армении абсолютно запущенная ситуация

Сегодня в 16:12 ~ 1 минута на чтение 247
СМИ: В уголовно-исполнительных учреждениях Армении абсолютно запущенная ситуация

Газета «Жаманак» пишет, что в уголовно-исполнительных учреждениях Армении абсолютно запущенная ситуация.

«В новой Армении вокруг УИУ сформировались различные группировки, которые зарабатывают огромные деньги, поставляя заключенным алкоголь, наркотики или еду. А аппарат УИУ, в свою очередь, зарабатывает деньги посредством сотрудничества с осужденными», - пишет издание.

Некоторые осужденные платят деньги сотрудникам УИУ, чтобы держать открытыми двери камер. Если этот процесс будет продолжаться, то Армения может стать страной, имеющей самые либеральные тюрьмы в регионе и, возможно, в мире, отмечает издание.

С.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

247

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net