СМИ: В Иране к азербайджанцам, задержанным за протесты против провокационного селфи Пашиняна, применяются пытки – ФОТО - ВИДЕО

Негативное продолжение получают в Иране аресты азербайджанцев за участие в антиармянских протестах после того как Никол Пашинян в ходе визита в Иран сделал селфи на фоне плаката: «Карабах – это Армения и все».

В отношении задержанных в ходе акции азербайджанцев применяются пытки, пишет базирующееся в США Güney Azərbaycan Televiziyası (GunazTV), подкрепляя сообщение фотографией молодого азербайджанского активиста Эхсана Исмаилдохта.

На двух из них он снят на акции с флагом Азербайджана и флагом тебризского футбольного клуба Traktor sazi. На третьей фотографии молодой человек стоит лицом к стене, а на его спине следы от ударов плетью.

По данным GunazTV, в начале марта иранскими силами безопасности были задержаны 29 азербайджанских активистов за антиармянские протесты, спровоцированные селфи, которое премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал в ходе визита в Тегеран на встрече с армянской общиной.

Селфи было сделано 27 февраля на фоне заполненного зала, на балконе которого был вывешен плакат: «Карабах – это Армения и все».

В ответ более 50 тысяч азербайджанцев, собравшиеся на матч между клубами Traktor sazi и Sepahan (Исфахан) провели стихийную акцию, на которой подняли флаги Азербайджана, скандировали лозунг: «Карабах наш и будет нашим» и требовали от Армении освобождения оккупированных азербайджанских земель. Также неизвестные расписали стены футбольного клуба «Арарат» лозунгами «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана».

Буквально в эти минуты TuranTV распространена видеозапись, в которой сам Эхсан Исмаилдохт рассказывает о том, что с ним произошло: «В знак протеста против плаката, выставленного армянами на встрече с Пашиняном, я принес на тебризский стадион Sahand священный флаг Азербайджана, и за это находился под арестом 1 месяц и 10 дней. Затем был условно освобожден. Сейчас я покинул страну, и хочу показать следы от пыток, которым подвергался во время заключения».

Между тем, стычки между протестующими азербайджанцами и иранскими силовиками не стихают, - как сообщает GunazTV, 13 апреля в Реште были задержаны болельщики клуба Traktor sazi, собравшиеся на матч с клубом Sepid rud. Часть болельщиков хотела пронести на стадион плакаты с надписями на азербайджанском языке, но полиция этого не допустила. После того как болельщики выразили недовольство происходящим, против них была применена сила – некоторые были избиты, а один задержан и увезен в неизвестном направлении.

Сегодня издание сообщает об акции в Гилане, участники которой в знак солидарности с соотечественниками из Тебриза скандировали лозунги: «Мы, гиланские тюрки живем любовью к команде Traxtur и дышим любовью к Азербайджану».

Ф.Багирова