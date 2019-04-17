СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Исмаилов подозревается в нарушении трех статей УК Швейцарии – 163, 164, 165. В них речь идет о мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, о фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также о разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В заявлении БМ-Банка, бывшего Банка Москвы, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 гг. он выдал три кредита на общую сумму более $230 млн. Их получателями стали ООО «Руслайн 2000» и голландская Tropicano Finance B.V., входившие в группу АСТ, которая принадлежала Исмаилову. Последний выступил поручителем по этим кредитам. Через некоторое время компании прекратили их обслуживание, к настоящему моменту долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд руб. Сам Исмаилов признан банкротом, а его имущество должно быть выставлено на торги.

Ранее БМ-Банк получил контроль над принадлежавшим Исмаилову рестораном «Прага», бизнес-центром «Тропикано», ТЦ АСТ и двумя квартирами на Кутузовском проспекте. В США по требованию кредитора арестован купленный Исмаиловым торговый центр Craig Valley Plaza, на который он потратил около $8 млн из кредитных средств. Отсудить гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье БМ-банку не удалось.

По данным кредитора, часть полученных средств Исмаилов направил в Швейцарию. Свои активы он переоформил на ряд местных компаний и физических лиц, что стало предметом расследования прокуратуры Цюриха. Источник в окружении Исмаилова утверждает, что никаких активов в Швейцарии у него нет. Представители защиты бизнесмена узнали о расследовании от корреспондента издания. В пресс-службе ВТБ заявили, что будут «добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства».

А.А.