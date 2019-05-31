СМИ узнали о казни в КНДР дипломатов из-за неудачного саммита в Ханое

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата были казнены из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое.

Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник.



Как пишет издание, основанное в свое время выходцами из Северной Кореи, кроме Ким Хёк Чхоля были казнены четыре сотрудника МИД КНДР. При этом, по информации издания, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных в провинции Чагандо с целью «перевоспитания».

Источник газеты утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Также сообщается, что дипломатов перед казнью обвинили в шпионаже в пользу США.



Вторая по счету встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялась 27–28 февраля 2019 года. Переговоры прошли во вьетнамском отеле Sofitel Legend Metropole.



RBC