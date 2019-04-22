СМИ: «Судьба» тарифа на газ напрямую зависит от визита Путина в Армению

«Как известно, вопрос тарифа на газ постоянно откладывается, чиновники регулярно заявляют, что переговоры продолжаются. Этот вопрос временно приостановлен, поскольку запланированный визит президента России Владимира Путина в Армению все еще затягивается».

Как сообщает 1news.az, об этом пишет армянское издание «Паст» со ссылкой на свои источники.

Вопрос повышения цены на газ будет «крутиться» в повестке и преподноситься под различными «соусами» до тех пор, пока, наконец-таки, не состоится визит Путина, пишет издание.

По сведениям источника газеты, сразу после визита президента России «судьба» импортируемого газа на ближайшие пять лет будет решена.

По сообщениям СМИ, визит Путина в Армению может состояться осенью этого года.

С 1 января 2019 года повысилась стоимость российского газа на границе Грузии и Армении. Она составила 165 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Новая цена была установлена по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и на тот момент исполняющего обязанности вице-премьера Армении Мгера Григоряна в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в наступающем году.

Правительство Армении надеется на снижение цены.

А.С., Э.Т.