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СМИ сообщили о планах снять фильм про Трампа

Сегодня в 09:10 ~ 1 минута на чтение 99
СМИ сообщили о планах снять фильм про Трампа

Американский журналист Гэбриэл Шерман намерен написать сценарий к фильму об американском президенте Дональде Трампе, пишет Hollywood Reporter.

Планируемое название картины — "Ученик" (The Apprentice). По данным издания, в фильме речь пойдет о восхождении Трампа к власти. Шерман является журналистом Vanity Fair, и по его собственным словам он освещает деятельность Трампа "уже на протяжении более 15 лет".

"Я давно восхищен его историей происхождения", — цитирует Hollywood Reporter заявление Шермана.

РИА Новости

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