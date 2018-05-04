СМИ России вновь ополчились на Азербайджан в преддверии запуска TANAP

В июне 2018 года состоится церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) – важной части «Южного газового коридора» (ЮГК), который в Европе называют в числе приоритетных проектов, и это событие вызвало волну попыток в российских СМИ преуменьшить роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности ЕС.

Так, газета «Аргументы и факты» (АИФ), принадлежащая мэрии Москвы, в статье 3 мая «Европа топит за Баку. Сможет ли Азербайджан заменить ЕС российский газ» попыталась раскритиковать европейскую энергетическую политику, а проект ЮГК вообще назвала «утопическим», хотя он реализован уже на две трети.

Эксперты в Азербайджане назвали статью в АИФ поверхностной и не удивились появлению подобных публикаций в России, переживающей в настоящее время кризис в отношениях с Западом.

«В российских СМИ вопрос «Сможет ли Азербайджан заменить ЕС российский газ» обсуждается не первый год. Таким вопросом в РФ задаются с начала XXI века, с появлением у ЕС идеи Nabucco и других проектов. Читателей эти издания успокаивают лишь сравнением статистических данных по поставкам российского газа в Европу (лидер), заявляя, что других источников энергоносителей для этого континента быть не может», - отметил в комментариях для 1news.az глава Независимого центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

«Всем известно, что никто ни в Европе, ни в Азербайджане с начала XXI века и до сих пор даже не думает о том, что в ЕС российский газ заменят на азербайджанский. В 2005 году Европарламент поручил Европейской комиссии (ЕК) разработать стратегию диверсификации поставок энергоресурсов на рынки ЕС. Речь не шла о замене одного поставщика другими, а наоборот предлагалось увеличить число поставщиков газа», - подчеркнул И.Шабан.

Напомним, что в стратегии ЕС говорится, что «любая страна ЕС должна иметь возможность получать газ как минимум из трех разных источников».

«Основная задача ЕК - создание конкурентоспособного рынка в Европе, отсутствие монополии для того, чтобы никто не смог диктовать свои условия другим участникам рынка и заставлять потребителей газа страдать», - отметил эксперт.

По его мнению, ЕК на сегодняшний день практически решила эту задачу.

«Во-первых, приняты новые законы и регламенты, регулирующие энергорынок ЕС (включая важнейший третий Энергопакет); во-вторых, реализуются проекты по поставкам газа из альтернативных рынков, например, из Азербайджана – природный газ по трубопроводу, из США – сжиженный газ танкерами. С РФ был реализован газопровод по дну Балтийского моря – «Северный поток-1», в настоящее время стартует «Северный поток-2». То есть, для Европы, как самого крупного мирового потребителя газа (около 500 млрд кубометров в год с тенденцией роста), важно на многие годы вперед обеспечить свою энергетическую безопасность», - подчеркнул И.Шабан.

Одним из важных элементов этой энергополитики ЕС является ЮГК, соединяющий Каспийский бассейн с Европой.

«Хотелось бы, чтобы с пуском в июне TANAP (часть ЮГК) ни в России, ни в Иране, ни в других газовых странах-соседях Азербайджана не называли бы этот проект угрозой экономической безопасности. На свободных рынках всегда для всех есть место, а от конкуренции выигрывают не только потребители, но и поставщики. Ведь конкуренция создает у покупателей к поставщикам лояльное отношение, а не какие-то агрессивные настроения при форс-мажорных обстоятельствах, когда политика, например, мешает кому-то выполнять свои обязательства по поставкам газа», - отметил эксперт.

Старший научный сотрудник по энергетическим вопросам Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, эксперт Глобального газового центра Всемирного энергетического совета и эксперт Оксфордского института энергетических исследований Гюльмира Рзаева в беседе с 1news.az также откликнулась на публикацию в АИФ и прокомментировала финансовые «выкладки», поскольку в статье в российском издании азербайджанский газ назвали очень дорогим.

«Если бы цена на азербайджанский газ, который Европа увидит в 2020 году с ЮГК, была значительно выше цены за российский газ, то 9 европейских компаний не заключили бы в Баку 25-летние контракты на покупку газа со второй фазы разработки каспийского месторождения «Шахдениз». Считаю, что цена на газ с «Шахдениз-2» (первый газ для ЮГК) в Европе будет конкурентоспособной. Экспортеры газа с «Шахдениз-2» гарантировали рыночную нишу для него на целых 25 лет, что очень важно», - отметила Г.Рзаева.

Что же касается «якобы» дорогого азербайджанского газа для Турции и вытеснения России с турецкого рынка, то, по мнению эксперта, это тоже неверная интерпретация развития ситуации.

«Цены на газ в Турции гораздо выше, чем в Европе. По данным за первый квартал 2018 года, средняя цена была около $215 за 1 тыс. кубометров. Газ с «Шахдениз-2», который Турция начнет получать из Азербайджана летом 2018 года, гораздо ниже этой цены, и для Турции есть хорошая маржа», - пояснила Г.Рзаева.

Отметим, что Турция с 2007 года покупает газ с «Шахдениз-1» максимальным объемом 6 млрд кубометров в год. Азербайджан по объемам продаж газа в Турцию занимает третье место после РФ (лидер) и Ирана.

С «Шахдениз-2» Турция также планирует брать у Азербайджана около 6 млрд кубометров газа в год.

Контракты по газу с «Шахдениз-2» с европейскими компаниями касаются поставок суммарно 10 млрд кубометров в год.

Что же касается экспорта газа Россией, то только за первый квартал 2018 года она продала Турции 6,35 млрд кубометров газа, а за 2017 год - свыше 29 млрд кубометров газа.

В прошлом году группа «Газпром» поставила в европейские страны 194,4 млрд кубометров газа, из них по контрактам ООО «Газпром экспорт» поставлено 192,2 млрд кубометров газа. Примерно 81% поставок из России приходится на страны Западной Европы, 19% — на центральноевропейские государства.

Конкурировать с такими объемами Азербайджан не может и не собирается.

Страна никогда не была сторонницей какого-либо геополитического противостояния, а сбалансировано вела свою политику, исходя из национальных интересов.

В 2017 году добыча газа в Азербайджане составила 28 млрд кубометров, а пик ожидается в 2021-2027 годах, когда производство достигнет почти 50 млрд кубометров газа в год.

Рост в Азербайджане может быть достигнут не только за счет месторождения «Шахдениз» (запасы 1,2-1,5 трл кубометров газа), но и за счет разработки каспийских «Умид-Бабек», «Абшерон», «Карабах», «Дан Улдузу-Ашрафи» и других месторождений на Каспии.

ЮГК в перспективе может транспортировать свыше 30 млрд кубометров газа в год, но о поставщиках, сроках и других деталях такой перспективы еще предстоит вести переговоры.

Как заявил 15 февраля 2018 года на четвертом заседании Консультативного Совета ЮГК Президент Ильхам Алиев, Азербайджан с первых дней своей независимости инициировал проекты, связанные с энергетической безопасностью.

Речь идет о нефтепроводах Баку-Супса (работает с 1999 года), Баку-Тбилиси-Джейхан (с 2006 года), газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум (с 2007 года).

«Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации. Причем это не только диверсификация маршрутов. Южный газовый коридор является проектом многостороннего сотрудничества в энергетическом секторе и показывает, каким должно быть сотрудничество, когда все стороны получают пользу от этого. Поэтому, в первую очередь, наша основная цель заключается в поиске хорошего баланса между производителями, транзитными странами и потребителями. Только в этом случае мы можем добиться успеха, и успешная реализация проекта ЮГК свидетельствует о том, что мы находимся на верном пути», - заявил 15 февраля в Баку глава государства.

Он подчеркнул, что ЮГК открывает путь к многомиллиардным инвестициям во всех привлеченных к проекту странах, открытию тысяч новых рабочих мест, созданию транспортной инфраструктуры.

«Реализация ЮГК приведет к газификации многих территорий в странах, расположенных вдоль маршрута. Все это означает развитие, стабильность, прогнозируемость и открывает путь к межрегиональному сотрудничеству. Потому что сегодня страны-участницы Южного газового коридора являются очень близкими партнерами Азербайджана. Азербайджан уже подписал с подавляющим большинством этих стран декларации о стратегическом партнерстве. В настоящее время мы ведем переговоры с Европейским союзом, и новое соглашение о партнерстве создаст новый формат сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом», - подчеркнул в феврале на встрече по ЮГК Президент Азербайджана.

Он отметил, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане более чем вдвое превышают запасы разрабатываемого месторождения «Шахдениз» и составляют 2,6 трл кубометров и даже больше.

«В предстоящие десятилетия Азербайджан станет надежным, долгосрочным поставщиком энергетических ресурсов на мировые рынки. Сегодня азербайджанская нефть составляет треть, а может, и больше, даже 40% в закупках некоторыми европейскими странами. Азербайджан готов войти на европейский рынок и со своими газовыми ресурсами», - заявил глава государства.

Посетивший Баку в 2018 году вице-президент ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович выразил уверенность, что «текущий формат связей с Азербайджаном укажет путь не только сотрудничеству в энергетическом секторе, но и другим формам политического и экономического сотрудничества».

«За четыре года активной реализации ЮГК мы убедились в том, насколько привлекателен этот проект для еще большего числа стран в Европе - как для стран Центральной, Восточной Европы, так и Западно-Балканских стран. Поэтому абсолютно понятно, почему данный проект указан в принятой в ноябре 2017 года Декларации саммита Восточного партнерства как стратегически важный проект. От имени Европейского союза мы, обеспечив реализацию всех основных компонентов этого протяженного трубопровода в рамках проекта, входящего в сферу общих интересов, и пользу от соединения европейских сооружений, хотим подчеркнуть стратегическое значение данного проекта», - подчеркнул вице-президент ЕК.

По его словам, значение ЮГК для энергетической безопасности Европы велико и в дальнейшем оно еще больше возрастет.

«В настоящее время ЕС импортирует 69% используемого природного газа и 89% нефти. В настоящее время мы получаем основную часть энергетических ресурсов из России, Норвегии и Алжира. Однако мы, конечно же, хотим диверсифицировать источники поставок газа, отдаем предпочтение новым партнерам, новым маршрутам», - пояснил М.Шефчович.

По его мнению, реализация ЮГК позволит странам Центральной и Восточной Европы платить за природный газ цену, сравнимую с ценой по Западной Европе, тогда как сейчас газ обходится государствам Центральной и Восточной Европе дороже.

«Южный газовый коридор сыграет очень важную роль, так как это – первый новый трубопровод, который будет транспортировать газ с новой территории, из стратегически важного энергетического региона. Именно поэтому мы с большим нетерпением ждем этого газа», - отметил М.Шефчович.

Лада Евграшина