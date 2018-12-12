СМИ: После выборов в блоке «Мой шаг» усилилась неприязнь друг к другу

Газета «Иратес» пишет, что в блоке «Мой шаг» после выборов еще больше усилилась неприязнь друг к другу, особенно между рейтинговыми кандидатами.

«Отношения между теми, кто не стал депутатами, и теми, кто стал в результате кражи голосов друг у друга, стали почти вражескими, и это может угрожать не только в целом партии «Гражданский договор», но и в частности парламентской фракции «Мой шаг», - пишет издание.

Многие из кандидатов, особенно те, кто имеет рычаги, занимает должности, беспощадно использовали эти административные рычаги и многие, такие как бывший управляющий делами правительства Геворк Ачемян, не собираются молчать.

«Ждем окончательного списка, кто номинально войдет в парламент, потом будут видны наши действия», - сказал собеседник издания, рейтинговый кандидат от блока «Мой шаг», получивший небольшое количество голосов.

С.А., Э.Т.