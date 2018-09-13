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СМИ: Пашинян понимает, что его отставка – единственный возможный вариант роспуска парламента

Сегодня в 13:24 ~ 1 минута на чтение 308
СМИ: Пашинян понимает, что его отставка – единственный возможный вариант роспуска парламента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен организовать в ноябре-декабре внеочередные парламентские выборы, поскольку понимает, что весной значительно снизится и его рейтинг, и рейтинг возглавляемого им движения, пишет газета «Жаманак».

Сложности зимнего периода существенно сократят армию сторонников новой власти.

«Никол Пашинян понимает, что ему не удастся осуществить конституционные изменения, этот парламент не проголосует за эти изменения. Единственным возможным вариантом расформирования парламента остается его отставка. А чтобы большинство парламента – фракция Республиканской партии Армении – не смогла выдвинуть и провести другого кандидата в премьеры, Пашинян намерен организовать круглосуточные митинги и заблокировать здание парламента, не позволяя, чтобы парламент созывал заседания как минимум две недели.

Никол Пашинян приступил бы к реализации этой своей программы прямо с сегодняшнего дня, если бы этому не мешал запланированный в Ереване саммит Франкофонии», - пишет газета.

С.А., Э.Т.

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