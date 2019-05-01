СМИ о радикальном и идеологическом сдвиге Пашиняна, в который русские не верят

Всего лишь полтора года назад Никол Пашинян не только подвергал самой жесткой критике ЕАЭС и тогдашних власти за членство Армении в этой структуре, но напрямую считал членство в ЕАЭС серьезной угрозой для Армении во всех направлениях, пишет газета «Иравунк».

«И вот через полтора года он, как он сам сказал, в своем доме как «самого дорогого гостя» принял премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, посетившего Армению для участия в заседании межправительственного совета глав правительств тех же государств-членов ЕАЭС.

Как так получилось, что Пашинян за один день из яростного критика ЕАЭС превратился в апологета ЕАЭС, в свое время он сам попытался дать какой-то нескладный комментарий, который так никто и не понял.

В результате утверждать, что, в частности, русские приняли это объяснение и мысль, что на самом деле в Пашиняне происходит такой идеологический радикальный сдвиг, за чистую монету было бы наивно», - пишет газета.

А.А.