СМИ назвали неожиданных кандидатов на посты спикера, первого вице-премьера и главы СНБ Армении

Озвучиваются кандидатуры на посты спикера национального собрания, первого вице-премьера и главы службы национальной безопасности Армении, сообщает газета «Жаманак».

«Глава СНБ Армении Артур Ванецян будет назначен на должность первого вице-премьера Армении, а занимающий эту должность Арарат Мирзоян, вероятнее всего, будет избран спикером национального собрания», - пишет газета.

Отмечается также, что должность главы СНБ перейдет к и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Феликсу Цолакяну.

«Цолакян является кадром СНБ, занимал должность заместителя начальника службы нацбезопасности», - говорится в статье.

1news.az