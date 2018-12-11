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СМИ назвали неожиданных кандидатов на посты спикера, первого вице-премьера и главы СНБ Армении

Сегодня в 11:56 ~ 1 минута на чтение 724
СМИ назвали неожиданных кандидатов на посты спикера, первого вице-премьера и главы СНБ Армении

Озвучиваются кандидатуры на посты спикера национального собрания, первого вице-премьера и главы службы национальной безопасности Армении, сообщает газета «Жаманак».

«Глава СНБ Армении Артур Ванецян будет назначен на должность первого вице-премьера Армении, а занимающий эту должность Арарат Мирзоян, вероятнее всего, будет избран спикером национального собрания», - пишет газета.

Отмечается также, что должность главы СНБ перейдет к и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Феликсу Цолакяну.

«Цолакян является кадром СНБ, занимал должность заместителя начальника службы нацбезопасности», - говорится в статье.

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