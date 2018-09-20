СМИ: Модель Анастасия Решетова ждет ребенка от Тимати – ФОТО

В российских СМИ распространилась информация о том, что возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова беременна.

Однако, несмотря на распространенную в ведущих российских СМИ информацию о возможной беременности модели, ни А.Решетова, ни Тимати не делают каких-либо официальных заявлений по этому поводу.

Анастасия Решетова продолжает публиковать в Instagram снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру без какого-либо намека на беременность.

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Ф.В., Э.Т.