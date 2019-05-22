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СМИ: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Сегодня в 09:34 ~ 1 минута на чтение 426
СМИ: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Американский производитель программного обеспечения Microsoft разрывает бизнес-отношения с крупнейшей китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies.

Ограничения коснутся как потребительской электроники, так решений для бизнеса, уточняет «Коммерсантъ».

На данный момент Huawei устанавливает операционную систему Windows от Microsoft в свои ноутбуки и планшеты. Также решения от Microsoft используются в серверах и облачных продуктах Huawei.

Ранее китайская компания попала в черный список США, поскольку несет угрозу нацбезопасности. Reuters указывает на то, что от сотрудничества с Huawei отказался Google, а агентство Bloomberg сообщило, что на этот шаг пошли Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Mk.ru

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