СМИ: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Американский производитель программного обеспечения Microsoft разрывает бизнес-отношения с крупнейшей китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies.

Ограничения коснутся как потребительской электроники, так решений для бизнеса, уточняет «Коммерсантъ».

На данный момент Huawei устанавливает операционную систему Windows от Microsoft в свои ноутбуки и планшеты. Также решения от Microsoft используются в серверах и облачных продуктах Huawei.

Ранее китайская компания попала в черный список США, поскольку несет угрозу нацбезопасности. Reuters указывает на то, что от сотрудничества с Huawei отказался Google, а агентство Bloomberg сообщило, что на этот шаг пошли Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Mk.ru