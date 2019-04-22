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СМИ: Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве

Сегодня в 12:44 ~ 1 минута на чтение 412
СМИ: Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве

22 апреля королева русского шансона 65-летняя Любовь Успенская должна была выступить в Барнауле, но, как сообщили организаторы мероприятия, концерт не состоится из-за госпитализации певицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, исполнительница не смогла вылететь в Барнаул. «Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта», - цитирует ТАСС организаторов концерта Л.Успенской.

В свою очередь, директор певицы Виталий Макаров сообщает, что она здорова и не вылетела в Барнаул по технической причине, заявляя в интервью ТАСС следующее: «Она здорова, все в порядке».

В.Ф, Г.Р.

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