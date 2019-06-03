СМИ: Кризис в армяно-российских отношениях углубляется

Последний саммит Евразийского экономического союза, скорее всего, не был успешным для Армении, пишет армянская газета «Паст».

«Основанием для такого вывода вовсе не является непроверенная информация, о чем постоянно заявляют представители властей, когда мы аргументированно критикуем политику Никола Пашиняна по какому-либо вопросу.

Дело даже не в том, что Пашинян был, по сути, «изолирован» в Нур-Султане и составил исключение среди глав государств-членов ЕАЭС, которым был вручен орден. Это как-то можно было свалить на процедурные препоны», - отмечает газета.

По данным газеты, причина разочарования Никола Пашиняна была гораздо более серьезной, вследствие чего он не сделал никаких записей о саммите ЕАЭС даже на своей странице в Фейсбук или в ходе последнего заседания правительства даже не счел нужным затронуть юбилейное заседание в Нур-Султане, которое, кстати, возглавлял сам премьер-министр Армении.

Премьер-министр особенно обеспокоен тем обстоятельством, что кризис, наблюдаемый после революции в армяно-российских отношениях, так и не удается преодолеть.

«В вопросе генерального секретаря ОДКБ Армения, фактически, уступила свои позиции, поскольку так и не получила в течение нескольких месяцев поддержки Москвы, две важные фигуры по делу 1 марта находятся в России, и нет никакой перспективы, что они будут экстрадированы в Армению, более того, согласно достоверной информации, бывший глава СПИСА Мигран Погосян получил политическое убежище в РФ.

Все эти факты не случайны и обобщают отношение Москвы к новым властям Армении, которое нельзя назвать теплым или союзническим», - говорится в статье.

Отмечается, что никто из предшественников или оппозиционной прессы не сообщил о возможности встречи Владимира Путина-Никола Пашиняна в Нур-Султане, эта информация была введена в обращение спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, которая впоследствии была растиражирована представителями властей Армении.

«Однако эта встреча в Нур-Султане так не состоялась и, как минимум, непонятен укор представителей властей в отношении СМИ и оппозиции.

Конечно, непреложная истина, что лучшая защита – это нападение, но я думаю, что в этом случае власти должны ответить, что происходит в армяно-российских отношениях, почему они утратили свою обычность, что может создать серьезные проблемы для безопасности Армении.

Власти продолжают молчать, но очевидно, что политика угождения Путину исчерпала себя, потому что публичная риторика премьер-министра, по сути, не имеет ничего общего с реальной политикой, в результате чего кризис в армяно-российских отношениях только углубляется», - пишет газета.

А.А.