СМИ исказили слова Валентины Матвиенко во время визита в Азербайджан - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - ВИДЕО

Успешный визит председателя Совета федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко в Азербайджан в очередной раз продемонстрировал высокий уровень азербайджано-российских отношений и укрепляющееся стратегическое партнерство двух стран, сказал haqqin.az председатель комитета по правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана Али Гусейнли.

В рамках визита Валентина Матвиенко встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, посетила Милли Меджлис, Службу ASAN, Федерацию гимнастики. На каждом мероприятии спикер Совета федерации России особо подчеркивала успехи, достигнутые Азербайджаном за последнее время под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во время своих встреч и выступлений высокий российский гость особо отметила выдающуюся роль основоположника азербайджанского государства Гейдара Алиева в возрождении росийско-азербайджанских отношений.

Али Гусейнли отметил, что Валентина Матвиенко выразила свое удовлетворение столь уважительному отношению к русскому языку и литературе в Азербайджане, положением русской общины, а также сообщила, что в России с удовлетворением наблюдают за успешным развитием азербайджано-российских отношений.

«Вместе с тем следует отметить, что ряд российских СМИ вырвали из контекста некоторые мысли, озвученные Валентиной Матвиенко в ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым, в частности заявили, что «Матвиенко предложила президенту Азербайджана написать «Тотальный диктант».

Поэтому некоторые азербайджанские СМИ и сослались на сообщения российских СМИ. Я хочу предоставить вам полный текст части выступления, касающееся этого вопроса:

"Считаю крайне важным и научное сотрудничество в рамках университетов, молодежные обмены, нацеленные на обучение российских студентов в Азербайджане и азербайджанских студентов в России.

Мы выделяем ежегодно государственные стипендии для студентов Азербайджана. В 2018 году это было 205 стипендий, но в целом во всех учебных заведениях России в разных формах обучается 15 тысяч студентов из Азербайджана.

Мы готовы наращивать объемы приема. Считаем это направление чрезвычайно важным.

Знаю, что у вас проводится и олимпиада по русскому языку. Знаю, что был всеобщий диктант по русскому языку. Если в следующий раз президент Азербайджана примет участие в диктанте, то я думаю, что все активно пойдут. Это такая символическая акция, но она очень важная".

Как видно из вышеуказанного текста выступления, слова госпожи Валентины Матвиенко на встрече с Ильхамом Алиевым были искажены», - сказал Али Гусейнли.

При этом депутат Милли Меджлиса указал, что «Тотальный диктант» по русскому языку является одной из популярных акций по развитию русского языка во всем мире. Напомним, что вот уже на протяжении трех лет в Бакинском Славянском университете также проводится гуманитарная акция «Тотальный диктант».

«В этой акции, которая проводится по всему миру, помимо обычных граждан, принимают участие видные общественные и политические деятели. К участию в этой акции приглашаются даже главы некоторых крупных государств. Так вот Валентина Ивановна Матвиенко пригласила именно Ильхама Алиева поучаствовать в этой акции, что однозначно является свидетельством глубокого уважения к главе нашего государства», - сказал Али Гусейнли.