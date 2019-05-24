СМИ: Facebook запустит криптовалюту GlobalCoin в 2020-м

Компания Facebook — владелец Instagram и WhatsApp — занимается разработкой собственной криптовалюты.

По информации BBC, систему электронных платежей начнут тестировать в конце года примерно на десятке рынков, а запустят её в 2020 году.

Больше о новом проекте глава социальной сети Марк Цукерберг расскажет этим летом. Как ожидается, криптовалюта под названием GlobalCoin даст возможность быстро и безопасно переводить деньги людям, не имеющим банковского счета.

Электронным деньгам Facebook предстоит преодолеть множество правовых и технических препятствий. В данным СМИ, в прошлом месяце Цукерберг встречался с главой Банка Англии Марком Карни и обсуждал риски запуска криптовалюты. Также компания обращалась за операционной и регуляторной поддержкой к Казначейству США, и вела переговоры с сервисами по переводу денег, такими как Western Union.

Vesti.ru