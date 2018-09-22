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СМИ: число жертв крушения парома в Танзании возросло до 170

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 345
СМИ: число жертв крушения парома в Танзании возросло до 170

Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 170. Об этом пишет местная газета Citizen.

По данным издания, 24 тела были извлечены из воды утром в субботу, 22 сентября. До этого сообщалось о 136 погибших.

Паром на озере Виктория перевернулся в четверг, 20 сентября, в 50 метрах от причала на острове Юкора. По данным издания, на борту судна находилось более 400 человек и груз, в то время как судно рассчитано только на 100 пассажиров и 25 тонн груза.

Ранее стало известно, что после крушения парома в Танзании объявили четырехдневный траур.

Gazeta.ru

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