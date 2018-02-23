СМИ Азербайджана приглашаются к участию в международном конкурсе на тему культурного разнообразия

ADAMI Медиа Приз объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу в сфере культурного разнообразия в Восточной Европе.

К участию приглашаются телекомпании, журналисты, режиссеры, продюсеры и другие профессионалы в области медиа из шести стран Восточного партнерства ЕС - Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы, Украины и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении проекта по сотрудничеству EU Neighbours east.

Премия присуждается телекомпаниям и продюсерским компаниям за лучшие телевизионные программы и фильмы, а также онлайн-проекты, которые касаются тем миграции, интеграции, этнического, религиозного и культурного разнообразия.

Премия ADAMI Медиа Приз присуждается в шести номинациях. Победители в каждой из шести номинаций награждаются денежными призами в размере 2 тыс. евро.

Помимо основных призов, каждому участнику конкурса ADAMI Медиа Приз 2018 с журналистским опытом и владением на рабочем уровне русским, немецким или французским языками, дается возможность подать заявку на стипендию ADAMI для прохождения стажировки в средствах массовой информации в Германии и Франции.

Более подробную информацию о критериях отбора и сроках подачи заявок можно найти здесь. Победители будут объявлены на гала-церемонии награждения в Молдове в ноябре 2018 года, которая будет транслироваться по международным телеканалам.

Премия ADAMI Медиа Приз была создана в 2015 году для поощрения кинематографистов, журналистов и других профессионалов аудиовизуальных СМИ в странах Восточного партнерства ЕС для продвижения тем, связанных с миграцией, терпимостью и культурным разнообразием.

1news.az