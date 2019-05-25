СМИ: Армения отказала в финансовой помощи карабахским сепаратистам

Правительство Никола Пашиняна отвергло просьбу о финансовой помощи со стороны сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом пишут армянские СМИ.

Условием предоставления помощи была названа отставка секретаря «совета безопасности» режима Виталия Баласаняна.

Ранее СМИ сообщали, что «президент» т.н. «НКР» Бако Саакян встречался с Баласаняном и предложил тому подать в отставку, объясняя необходимость такого шага тем, что таково требование властей Армении.

СМИ стало известно, что просьбы о финансовой помощи отклоняются правительством Армении уже два месяца. Источники издания расценивают сложившуюся ситуацию как первый случай применения санкций со стороны Армении к «НКР».

Напомним, что Никол Пашинян обвинил ряд «военных деятелей» «НКР», в том числе Баласаняна, в заговоре с целью разжигания новой войны с Азербайджаном. Ранее бывший и нынешний руководители карабахских сепаратистов Бако Саакян и Аркадий Гукасян поручились за бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который был освобожден армянским судом из-под стражи. Поддержал Кочаряна и Баласанян.

А.С., Э.Т.