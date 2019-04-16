СМИ Армении: «Глава общины присвоил средства, предназначенные для участников апрельской войны»

Главе общины Зартонк Армавирской области Армении Паруйру Саркисяну предъявлено обвинение в присвоении средств в крупном размере путем использования должностного положения.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении.

Отмечается, что 11 марта 2019 года 6 жителей Зартонка подали заявление о том, что глава общины присвоил средства, выделенные из общинного бюджета для оказания социальной помощи.

«Участники апрельской войны 2016 года в Карабахе объяснили, что руководитель общины выписал из бюджета на их имя сумму в размере 1 миллиона 100 тысяч драмов (более 2200 долларов). Однако один из них вообще не получил помощь, а другим предоставили в общей сложности 300 тысяч драмов (600 долларов).

Кроме того, получены данные о том, что благотворительная организация ART перечислила муниципалитету Зартонка 400 долларов для лечения и организации отдыха двух военнослужащих - участников апрельской войны, но деньги до них так и не дошли», - пишут армянские СМИ.

В рамках уголовного дела допрошены свидетели, а также граждане, подавшие заявление. Сотрудники правоохранительных органов изучают полученные документы.

На основе полученных доказательств 15 апреля руководителю общины предъявили обвинение по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 («Присвоение средств в крупном размере с использованием должностного положения») Уголовного кодекса Армении.

В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде. Предварительное следствие продолжается.

А.С., Э.Т.