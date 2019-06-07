СМИ: 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта пьет гормоны, чтобы сменить пол – ФОТО

Издание La Nacion сообщает о том, что Шайло Джоли-Питт начала подготовку к смене пола.

По данным издания, дочь голливудских суперзвезд начала принимать гормональные средства, чтобы ее внешность стала более мужественной – находящиеся в разводе звездные родители поддерживают решение ребенка, который пьет таблетки уже в течение года.

La Nacion отмечает, что Шайло никогда не чувствовала себя девочкой и когда ей было три года, А.Джоли рассказала в одном из своих интервью, что дочь просит коротко стричь ее волосы и одевается как мальчик.

В свою очередь, ранее в 2015 году эксперт по гендерным вопросам, к которому обратились родители девочки, не смог дать однозначный ответ относительно того, является ли Шайло ребенком-трансгендером или она просто девочка -«пацанка», предположив, что к подростковому возрасту девочка может перерасти свои детские предпочтения и стать женственной.

Каких-либо официальных заявлений в связи с распространившейся в СМИ информации звездные родители пока не делают - как сегодня выглядит Шайло Джоли-Питт можно увидеть на снимках, опубликованных La Nacion.

В.Ф, Г.Р.