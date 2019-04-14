«Смертельное шоу»: В центре Баку парни на роликах устроили опасные гонки - ФОТО - ВИДЕО

Дорожная полиция Баку задержала двух молодых людей, устроивших в центре столицы «смертельное шоу» с нарушением правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, эти молодые люди на роликовых коньках нарушали ПДД, двигаясь по проезжей части и совершая рискованные маневры между автомобилями на Парламентском проспекте, улицах Микаила Мушфига, Лермонтова, Теймура Эльчина, Шейха Шамиля, Ниязи, за что были задержаны сотрудниками Дорожной полиции на кругу Азнефть.

«При этом на спусках они разгонялись до 50-60 километров в час, подвергая опасности как себя, так и окружающих.

Я обращаюсь ко всем молодым людям, которые катаются на роликах, скейтах и т.д. по проезжей части и хочу сказать им, что их действия представляют большую опасность. В последнее время число таких молодых людей, особенно на центральных дорогах, увеличилось, в частности, за 4 месяца этого года в связи с подобными фактами было составлено около 10 протоколов.

От имени Управления государственной дорожной полиции Баку, от своего имени обращаюсь к этим молодым людям и их родителям, призывая следить за детьми, соблюдать ПДД, кататься не на проезжей части, а на закрытых площадках, стадионах, на бульваре, не совершать рискованные крюки. Предупреждаю, что кататься на роликах и скейтах по проезжей части нельзя, это влечет за собой не только административное наказание - штраф, но и очень опасно.

Малейшая невнимательность в таких гонках может привести к чьей-то смерти. Учитывая это, а также то, что с наступлением теплых дней число катающихся на роликах и скейтах в Баку увеличивается, сотрудники Дорожной полиции усилят контроль в этой сфере», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев