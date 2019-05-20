1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Смартфоны Huawei отключат от Android

Сегодня в 09:03 ~ 1 минута на чтение 3104
Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.

После того, как власти США включили китайскую компанию в черный список, Google разорвал контракт с Huawei.

По словам экспертов, это один из дополнительных инструментов давления на КНР в рамках торговой войны. В первую очередь ограничения коснутся операционной системы Android. Пользователи не смогут ее обновлять. Также у владельцев смартфонов больше не будет возможности установить интернет-магазин Google Play и электронную почту Gmail. Впрочем, как сообщают некоторые СМИ, ограничения, скорее всего, коснутся только новых моделей.

А в компании Huawei еще в марте текущего года говорили, что создали свою собственную операционную систему как раз на случай новых американских санкций.

Скандал вокруг китайской компании возник после обвинений со стороны Соединенных Штатов Америки в промышленном шпионаже и получении господдержки от властей КНР, напоминает телеканал "Россия 24".

Vesti.ru

Telegram WhatsApp

3 104

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net