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Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp

Сегодня в 18:55 ~ 1 минута на чтение 39
Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.

Как пояснили агентству представители Facebook, запрет коснется только новых смартфонов. У пользователей "действующих" гаджетов таких проблем не будет. Если же на данный момент у них нет этих приложений, их можно скачать в Google Playstore.

Агентство не называет дату вступления в силу запрета от Facebook. Представители Huawei от комментариев отказались.

В прошлом месяце Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Вскоре стало известно, что Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты прекращают сотрудничество с китайской корпорацией.

В Huawei такие действия американских властей назвали опасным прецедентом. Как пояснил главный специалист по правовым вопросам компании Сун Люпин, использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления Huawei означает, что подобное может случиться с любой отраслью или предприятием.

Ria.ru

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