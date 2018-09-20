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Служба госбезопасности Азербайджана открыла архивы, обличающие армян – СПИСОК

Сегодня в 15:39 ~ 1 минута на чтение 596
Служба госбезопасности Азербайджана открыла архивы, обличающие армян – СПИСОК

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сняла гриф секретности и открыла доступ к архивным документам о действиях армянских террористов-дашнаков.

Как сообщили 1news.az в Отделе по связям с общественностью СГБ АР, в архивах Службы есть многочисленные материалы о деятельности армянских террористов-дашнаков, носителя идеологии терроризма – партии «Дашнакцутюн», о действиях армян, совершивших жестокие преступления против человечности в годы Второй мировой войны.

Учитывая научно-историческую важность этих материалов, их особую актуальность в деле донесения до международной общественности правды о проводимой Арменией против Азербайджана оккупационной политике и военной агрессии, ее обличения на основе фактов и документов Служба государственной безопасности Азербайджана сняла гриф секретности и открыла доступ к этим архивным данным.

Ознакомиться с документами можно на сайте СГБ Азербайджана, пройдя по ссылке.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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