Словно сестры: Новая фотосессия модели Рашиды Сулеймановой и ее красавицы-мамы - ФОТО

Звезда модельного агентства Venera Models & Cast, одна из самых востребованных азербайджанских моделей Рашида Сулейманова вновь снялась в совместной фотосъемке вместе с мамой - красавицей Эльвирой ханум.

Каждый снимок Р.Сулеймановой с мамой (а их читатели 1news.az видели в новостной ленте не раз) всегда производил фурор в социальных сетях, пользователи которых сравнивали маму звезды азербайджанского подиума со всемирно известной итальянской актрисой Моникой Беллуччи, восхищаясь красотой как дочери, так и ее мамы.

Уверены, что восторг в Сети вызовут и нижепредставленные кадры, снятые фотографом Фархадом Али – также представляем читателям 1news.az и блиц-интервью Рашиды Сулеймановой и ее мамы, в котором они рассказали о красоте и своих мечтах.

- Что для вас красота?

Эльвира: Может, это привлекательная внешность, может, душа, может, природа, а может, любовь. Гармония во всем - во внешности, в душе, природе, любви. Красота присутствует везде, но не все способны видеть ее.

Рашида: Для меня красота это совершенство всех форм и линий, чего бы это не касалось.

- Ваши внешние данные больше помогают по жизни или мешают?

Эльвира: Конечно, помогают.

Рашида: Несомненно, помогают.

- Раскройте читателям секреты вашей красоты?

Эльвира: Внешность у меня от мамы, вот и весь секрет.

Рашида: Не хочу быть нескромной, но их нет.

- Эльвира ханум, вы хотели, чтобы ваша дочь стала моделью? А сами думали когда-либо о том, чтобы стать моделью или актрисой?

- С самого детства Рашида мечтала стать моделью и устраивала нам показы, надевая мои наряды и каблуки. И как ни странно, у нее это хорошо получалось, даже очень. Она была одержима модельным делом. Я ее в этом поддержала, хотя видела ее в другой профессии. А себя я не видела в роли модели, хотя мне всегда и по сегодняшний день часто поступают предложения по поводу фотосъемок.

- Рашида, сегодня ты одна из самых востребованных азербайджанских моделей – к чему стремишься в карьере?

- Стать моделью всегда было моей мечтой, поверьте, с 5 лет – мечта осуществилась. А стремлюсь я к совершенству, очень хочу достичь этого.

- Не планируете вместе выйти на подиум?

Эльвира: Почему бы и нет, если поступят хорошие предложения.

Рашида: Боюсь, мама меня затмит (улыбается).

- О чем мечтаете?

Эльвира: Я счастлива и мечтаю, чтобы мои дети были счастливыми и успешными, как и все дети на свете.

Рашида: Мечтаю увидеть весь мир, занимаясь своим любимым делом.

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В.Ф., Э.Т.

Фото: Фархад Али

Образ: @whattowearofficialpage