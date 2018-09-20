Словно сестры: Новая фотосессия модели Рашиды Сулеймановой и ее красавицы-мамы - ФОТО

Звезда модельного агентства Venera Models & Cast, одна из самых востребованных азербайджанских моделей Рашида Сулейманова вновь снялась в совместной фотосъемке вместе с мамой - красавицей Эльвирой ханум.
Каждый снимок Р.Сулеймановой с мамой (а их читатели 1news.az видели в новостной ленте не раз) всегда производил фурор в социальных сетях, пользователи которых сравнивали маму звезды азербайджанского подиума со всемирно известной итальянской актрисой Моникой Беллуччи, восхищаясь красотой как дочери, так и ее мамы.
Уверены, что восторг в Сети вызовут и нижепредставленные кадры, снятые фотографом Фархадом Али – также представляем читателям 1news.az и блиц-интервью Рашиды Сулеймановой и ее мамы, в котором они рассказали о красоте и своих мечтах.
- Что для вас красота?
Эльвира: Может, это привлекательная внешность, может, душа, может, природа, а может, любовь. Гармония во всем - во внешности, в душе, природе, любви. Красота присутствует везде, но не все способны видеть ее.
Рашида: Для меня красота это совершенство всех форм и линий, чего бы это не касалось.
- Ваши внешние данные больше помогают по жизни или мешают?
Эльвира: Конечно, помогают.
Рашида: Несомненно, помогают.
- Раскройте читателям секреты вашей красоты?
Эльвира: Внешность у меня от мамы, вот и весь секрет.
Рашида: Не хочу быть нескромной, но их нет.
- Эльвира ханум, вы хотели, чтобы ваша дочь стала моделью? А сами думали когда-либо о том, чтобы стать моделью или актрисой?
- С самого детства Рашида мечтала стать моделью и устраивала нам показы, надевая мои наряды и каблуки. И как ни странно, у нее это хорошо получалось, даже очень. Она была одержима модельным делом. Я ее в этом поддержала, хотя видела ее в другой профессии. А себя я не видела в роли модели, хотя мне всегда и по сегодняшний день часто поступают предложения по поводу фотосъемок.
- Рашида, сегодня ты одна из самых востребованных азербайджанских моделей – к чему стремишься в карьере?
- Стать моделью всегда было моей мечтой, поверьте, с 5 лет – мечта осуществилась. А стремлюсь я к совершенству, очень хочу достичь этого.
- Не планируете вместе выйти на подиум?
Эльвира: Почему бы и нет, если поступят хорошие предложения.
Рашида: Боюсь, мама меня затмит (улыбается).
- О чем мечтаете?
Эльвира: Я счастлива и мечтаю, чтобы мои дети были счастливыми и успешными, как и все дети на свете.
Рашида: Мечтаю увидеть весь мир, занимаясь своим любимым делом.
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В.Ф., Э.Т.
Фото: Фархад Али
Образ: @whattowearofficialpage