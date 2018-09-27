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Словно близнецы: редкий снимок повзрослевшей дочери Гвинет Пэлтроу - ФОТО

Сегодня в 15:02 ~ 1 минута на чтение 830
Словно близнецы: редкий снимок повзрослевшей дочери Гвинет Пэлтроу - ФОТО

Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми» голливудская актриса Гвинет Пэлтроу представила в социальной сети Instagram фотографию с дочерью Эппл.

Г.Пэлтроу очень редко делится в соцсети фотографиями с детьми, поэтому каждый подобный снимок всегда встречается на ура поклонниками актрисы – не стал исключением и нижеприведенный кадр, на котором она показала 14-летнюю дочь Эппл, похожую на звездную маму как две капли воды.

«Словно близнецы!», «Дочка-красавица!», «Вся в маму!» - пишут подписчики в комментариях под снимком в соцсети Instagram.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @gwynethpaltrow

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