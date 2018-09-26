Следующие антитеррористические учения СНГ пройдут в Армении – Генерал Новиков

Следующие учения под эгидой Антитеррористического центра Содружества (АТЦ СНГ) пройдут в Армении.

Об этом сообщил руководитель АТЦ СНГ, генерал-полковник полиции Андрей Новиков, подводя итоги проведенных учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018» в Кыргызстане, пишет «Спутник Армения».

«Следующие учения планируется проводить в Республике Армения», - сказал Новиков на церемонии закрытия.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ проводились в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

А.А.