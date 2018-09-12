Следственный комитет Армении расследует скандальную прослушку

Следственный комитет (СК) Армении принял в производство уголовное дело, возбужденное в Генпрокуратуре в связи с незаконным прослушиванием и публикацией телефонного разговора директора Службы национальной безопасности и главы Специальной следственной службы.

Расследование дела поручено главному управлению Следственного комитета по особо важным делам, сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «Неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность».

Создана следственная группа и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые действия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося и выявления круга причастных к предполагаемому преступлению. Исходя из интересов следствия, иных подробностей уголовного дела на данном этапе не сообщается.

Отметим, что 11 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года. Премьер-министр Никол Пашинян назвал прослушку главы СНБ и Специальной следственной службы преступлением против государственности.

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А.А., Э.Т.