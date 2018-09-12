1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Следственный комитет Армении расследует скандальную прослушку

Сегодня в 14:17 ~ 2 минуты на чтение 321
Следственный комитет Армении расследует скандальную прослушку

Следственный комитет (СК) Армении принял в производство уголовное дело, возбужденное в Генпрокуратуре в связи с незаконным прослушиванием и публикацией телефонного разговора директора Службы национальной безопасности и главы Специальной следственной службы.

Расследование дела поручено главному управлению Следственного комитета по особо важным делам, сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «Неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность».

Создана следственная группа и совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые действия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося и выявления круга причастных к предполагаемому преступлению. Исходя из интересов следствия, иных подробностей уголовного дела на данном этапе не сообщается.

Отметим, что 11 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года. Премьер-министр Никол Пашинян назвал прослушку главы СНБ и Специальной следственной службы преступлением против государственности.

Читайте по теме:

Дело Кочаряна и Хачатурова: секретный разговор глав спецслужб Армении «слили» в сеть – АУДИО

Пашинян: Прослушка главы СНБ и Следственной службы - политический саботаж

А.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

321

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net