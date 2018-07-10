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Славная и лучезарная: бакинец Аслан Ахмадов представил в Сети архивные снимки Жанны Фриске – ФОТО

Сегодня в 10:15 ~ 1 минута на чтение 1672
Славная и лучезарная: бакинец Аслан Ахмадов представил в Сети архивные снимки Жанны Фриске – ФОТО

Режиссер и фотограф, участник проекта «Голос» бакинец Аслан Ахмадов опубликовал в социальной сети Instagram архивные фотографии покойной Жанны Фриске.

«Жанна, 2005 год. Удивительно, но именно старые кадры Жанны я уже не первый раз нахожу в архивах. Эту съемку мы делали в 2005 году для ее альбома. Долго думал, делиться ли ими с моими подписчиками или нет. Она такая славная и лучезарная на этих кадрах, что я просто не могу их хранить», - пишет Аслан Ахмадов в Instagram в комментарии к нижеприведенным фотографиям покойной певицы.

Напомним, что ранее А.Ахмадов представил в Сети нигде не публиковавшиеся снимки Жанны Фриске, вызвавшие большой резонанс.

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Бакинец Аслан Ахмадов представил в сети неопубликованные снимки Жанны Фриске – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Аслан Ахмадов

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