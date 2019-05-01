Сконфуженный Пашинян вызвал смех у российской делегации – ВИДЕО

Во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Армению в соцсети попали курьезные кадры сконфуженного Никола Пашиняна.

Как сообщает 1news.az, на видеокадрах запечатлено, как после беседы с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян поворачивается к Д.Медведеву и спрашивает его: ««Если нет вопросов, друзья, мы уже можем перейти?..»

В ответ Медведев говорит «Нет», добавив: «А перейти куда?»

«К процедуре подписания наших… Да? Перейдем уже?» - говорит окончательно растерявшийся Пашинян.

Следует отметить, что неловкая ситуация, в которую попал Пашинян, вызвала смех у российской делегации, в том числе и Д.Медведева.

1news.az