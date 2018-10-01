Скончался врач, арестованный после пожара в Наркологическом центре

Скончался врач Азад Алекберов, один из арестованных по делу о пожаре в Республиканском наркологическом центре.

Как сообщил 1news.az адвокат А.Алекберова - Фуад Алекберов – его подзащитный умер ночью 29 сентября от сердечного приступа.

А.Алекберов занимал должность заведующего отделением в Наркологическом центре.

Напомним, что 2 марта этого года в Республиканском наркологическом центре произошел пожар, унесший жизни 25 человек. Президент Азербайджана взял под личный контроль следствие в связи с пожаром в Наркоцентре.

После пожара был арестован житель Баку Мухаммед Мамедов, который находился на лечении в Наркологическом центре с диагнозом «психические нарушения в результате употребления алкоголя».

В совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана говорилось, что он арестован в качестве подозреваемого в умышленном поджоге 2 марта 2018 года Наркологического центра в Хатаинском районе Баку.

«По факту пожара было возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников правоохранительных органов.

В ходе следствия, находящегося на контроле Президента Ильхама Алиева, для установления причин пожара и выявления виновных были проведены многочисленные следственные мероприятия, экспертизы, опрошены свидетели, пострадавшие и медперсонал центра.

В результате был задержан житель Баку Мухаммед Мамедов, проходивший лечение в Наркологическом центре с диагнозом «психические нарушения в результате употребления алкоголя». На допросе он признался в совершенном преступлении и заявил, что решил покончить с собой в знак протеста против предвзятого отношения к нему членов его семьи и нежелания лечиться в Наркологическом центре.

С этой целью он 2 марта около 6 часов утра в своей палате, обернувшись одеялом, поджог его. Но, увидев, что огонь разгорелся, передумал совершать суицид и сбросил с себя одеяло на кровать. После чего, испугавшись, что огонь перекинется на другие палаты, сбежал из центра.

Эти показания подозреваемого были подтверждены свидетельскими показаниями, сценарием ЧП и записями видеокамер наблюдения.

Мухаммед Мамедов арестован по решению суда в качестве обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 («Умышленное убийство общеопасным способом»), 120.2.7 («Умышленное убийство двух и более лиц»), 120.2.9 («Умышленное убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии») и 186.2.2 («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») Уголовного кодекса АР», - было сказано в заявлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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