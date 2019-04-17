Скончался создатель нашумевшего лжепрепарата «Арменикум», который не помог ни одному больному

В Ереване на 69-м году жизни скоропостижно скончался руководитель проекта «Арменикум», доктор медицинских наук Левон Геворгян, сообщают родные.

Левон Геворкян известен как руководитель нашумевшего проекта по созданию препарата по борьбе со СПИДом - «Арменикум».

«Арменикум» существует в виде таблеток, мази, а также в виде жидкости для инъекций. В 2018 году стало известно, что медцентр «Арменикум», который открыли 20 лет назад, будет закрыт.

Следует отметить, что препарат «Арменикум», разработанный в 1998 году, сегодня не пользуется спросом на мировом рынке. Более того, большинство вирусологов и специалистов по ВИЧ в мире относятся к препарату скептически.

Еще в 2000 году BBC провело расследование, опросило экспертов и больных, проходящих лечение от ВИЧ при помощи «Арменикума», и пришло к выводу, что этот препарат неэффективен. Со дня создания он не помог ни одному больному и оказался очередной выдумкой армян.

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А.А.