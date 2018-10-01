В понедельник, 1 октября, в 94-летнем возрасте скончался Шарль Азнавур.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France Presse.

Шарль Азнавур – французский шансонье и актер армянского происхождения. Признан лучшим эстрадным исполнителем XX века по версии журнала Time и канала CNN.



За свою творческую жизнь он успел сняться в более шестидесяти фильмах, сотрудничая со многими известными режиссерами.

С 2009 года Азнавур также являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН. Постоянно проживал в Швейцарии.

Как ранее отмечал 1news.az, Азнавур в 2013 году в интервью швейцарскому RTS заявил, что «ему наплевать на слово геноцид» в вопросе признания событий 1915 года со стороны Турции, что вызвало волну критики с армянской стороны.

Азнавур был одним из тех представителей армянской диаспоры в Европе, кто щедро жертвовал деньги для развития Армении, в частности посредством деятельности фонда «Айастан», а то, что армянское государство всегда серьезно зависело от внешней поддержки – общеизвестный факт.

В последние годы Азнавур, как и другие представители диаспоры, существенно сократили пожертвования, убедившись в нерациональном расходовании средств армянской властной верхушкой.

Свою разочарованность в армянских руководителях (теперь уже бывших) Шарль Азнавур выразил словами: «В то время как одного сажают за то, что он украл два яйца, те, кто украл миллионы, остаются безнаказанными. Если так пойдет и далее, Армения в один прекрасный день может исчезнуть».

1news.az