Скончался народный художник Токай Мамедов

Не стало народного художника, скульптора Токая Мамедова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, Т.Мамедов скончался сегодня в больнице, где проходил лечение, - место проведения церемонии прощания и похорон уточняются.

Токай Мамедов является автором памятников Мухаммеду Физули, Насими, Узеиру Гаджибейли и Кероглу.

Народный художник родился 18 июля 1927 года в Баку. Отец, Габиб Мамедов был доктором технических наук, мать, Зивяр ханум Мамедова (Тагиева) была первой азербайджанской женщиной-скульптором.

Т.Мамедов поступил в Бакинское художественное училище. Однако уже с третьего курса в 1945 году он был принят на скульптурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР, который окончил в 1951 году.

Токай Мамедов создал целую галерею скульптурных портретов выдающихся личностей Азербайджана: художника Лятифа Керимова, востоковеда Мирзы Кязимбека, Узеира Гаджибейли, долгожителя Ширали Муслимова, легендарного разведчика Мехти Гусейнзаде, Мирзы Ибрагимова, Ниязи, Сулеймана Рустама, хирурга Мири Джавадзаде, композитора Хайяма Мирзазаде и многих других.

В 1957 году Токай Мамедов начинает подготовительные работы для создания памятника Узеиру Гаджибейли. Он как бы продолжил традицию тех работ, которую начинала его мать Зивяр ханум. И в 1959 году перед консерваторией была установлена бронзовая скульптура Узеира Гаджибейли - сидящий в глубоком раздумье в кресле создатель первой на всем Востоке оперы.

Одним из самых знаменитых памятников Т.Мамедова является монумент великому азербайджанскому поэту Физули, совместная работа с О.Эльдаровым, установленный перед зданием Азербайджанского академического драматического театра.

За эту работу оба автора в 1958 году получили первую премию на конкурсе и серебряную медаль Академии художеств СССР. Это был первый памятник великому поэту на всем Ближнем Востоке и Средней Азии.

Совместно с Ибрагимом Зейналовым был создан памятник поэту Насими.

Среди почетных наград Т.Мамедова - Государственная премия СССР (1978), Государственная премия АзССР (1982), орден «Слава» (Азербайджан) (2002), серебряные медали Академии художеств СССР (1958), «За заслуги перед Академией в честь 250-летия» (Россия) (2007), медаль имени академика Юсифа Мамедалиева (Центр просветительства, культуры и информации «Билик» («Знание») (2007).

В.Ф, Г.Р.