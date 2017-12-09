Скончался народный артист СССР Леонид Броневой – ФОТО

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В субботу утром на 89 году жизни скончался известнейший артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой.

Об сообщил РИА Новости директор московского театра «Ленком», в котором работал артист, Марк Варшавер.

«Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», — сказал Варшавер.

Даты прощания и похорон будут известны позже.

В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные».

РИА Новости