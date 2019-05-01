Скончалась диктор Натаван Гаджиева

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана, известный диктор Натаван Гаджиева.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на Ona.az.

Как сообщила дочь покойной Джамиля Давудова, ее мать страдала от онкологии: «Мы узнали о болезни в ноябре прошлого года, однако месяц назад ее состояние стало резко ухудшаться».

Церемония прощания с Натаван Гаджиевой состоится завтра в 14.00 в ее доме. Тело предадут земле на старом Ясамальском кладбище.

Натаван Гаджиева родилась в 1942 году. В 1960 году она стала работать на телевидении. Н.Гаджиева была первым официальным диктором АзТВ.

Аллах рехмет элясин!

1news.az