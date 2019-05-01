1news.az
Культура
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Скончалась диктор Натаван Гаджиева

Сегодня в 20:02 ~ 1 минута на чтение 270
Скончалась диктор Натаван Гаджиева

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана, известный диктор Натаван Гаджиева.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на Ona.az.

Как сообщила дочь покойной Джамиля Давудова, ее мать страдала от онкологии: «Мы узнали о болезни в ноябре прошлого года, однако месяц назад ее состояние стало резко ухудшаться».

Церемония прощания с Натаван Гаджиевой состоится завтра в 14.00 в ее доме. Тело предадут земле на старом Ясамальском кладбище.

Натаван Гаджиева родилась в 1942 году. В 1960 году она стала работать на телевидении. Н.Гаджиева была первым официальным диктором АзТВ.

Аллах рехмет элясин!

1news.az

Telegram WhatsApp

270

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Культура

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net