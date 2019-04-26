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Скончалась актриса Малейка Агазаде, сыгравшая роль Назик в фильме «Ulduz» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 15:51 ~ 1 минута на чтение 1777
Скончалась актриса Малейка Агазаде, сыгравшая роль Назик в фильме «Ulduz» - ФОТО – ВИДЕО

На 90-м году не стало известной азербайджанской актрисы Малейки Агазаде.

Как сообщил 1news.az сын покойной звезды азербайджанского кино Зейнал Агазаде, М.Агазаде ушла из жизни 24 апреля – в последнее время актриса страдала от повышенного давления, сегодня в мечети Təzə Pir проходят поминки в связи с третьим днем со дня ее смерти.

Малейка Агазаде запомнилась зрителям по своим ролям в фильмах «Qızmar günəş altında», «Onu bağışlamaq olarmı?», «Qəribə əhvalat», «Yaşamaq gözəldir, qardaşım!», «Var olun, qızlar», а наибольшую популярность и народную любовь ей принесла роль Назик в картине «Ulduz».

Помимо кино, М.Агазаде была задействована в около 40 спектаклях Театра музыкальной комедии и довольно часто снималась в телевизионном киножурнале «Mozalan».

В.Ф, Г.Р.

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