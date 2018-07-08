Сказка закончилась: Как Россия вылетела с чемпионата мира - ФОТО - ВИДЕО

Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались хорваты — 4:3.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова завершили свое выступление на домашнем мундиале.

Несмотря на вылет с чемпионата мира, большинство болельщиков остались довольно игрой своей сборной.

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Сборная России по футболу на продолжающемся мундиале удивила многих. Никто не ожидал этого, однако команда смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата, по пути выбив из турнира именитую сборную Испании. Но вот в последней игре команды не хватило на победу над хорватской сборной.

И все же это большое достижение для российской сборной сегодняшнего дня. До сих пор футбольная сборная России ни разу даже не смогла выйти из группы финального этапа ЧМ.

В целом же единственным ее успехом на чемпионатах мира и Европы остается бронза континентального первенства 2008 года.