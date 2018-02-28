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Скауты встретились с солдатами в прифронтовой зоне – ФОТО

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 322
Скауты встретились с солдатами в прифронтовой зоне – ФОТО

Группа скаутов из Азербайджана и Турции встретилась с солдатами и офицерами «Н»-ской воинской части, дислоцированной в прифронтовой зоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, встреча состоялась по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида, по инициативе Ассоциации скаутов Азербайджана.

Делегация, состоящая из 150 скаутов, ознакомилась с условиями службы и быта в воинской части и, побеседовав с солдатами, пожелала им успехов в их нелегкой и почетной службе. Письма, адресованные юными скаутами, также были доставлены личному составу. 

В рамках поездки на территории воинской части были посажены деревья. Затем гости пообедали вместе с солдатами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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