Скандал в «Кяпязе». Винчестер подрался с Самиром Заргаровым

Вчера гянджинский «Кяпяз» в рамках 17-го тура «Топаз премьер-лиги» проиграл «Карабаху» (0:1).

Участие в этом матче не принял форвард гянджинского клуба Шандон Винчестер. На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Юнис Гусейнов отметил, что форвард из Тринидад и Тобаго простудился, отчего участия в матче не принял.

Однако, как пишет портал Sport24.az, на самом деле все обстоит совсем иначе. На предматчевой тренировке команды форвард подрался с Самиром Заргаровым, и был отстранен от состава главным тренером Юнисом Гусейновым.

Самир Заргаров в беседе с сайтом отрицал факт драки с Винчестером, однако форвард из Тринидад и Тобаго молчать не стал. «Действительно, такой случай произошел на тренировке. Между нами была определенная напряженность. Самир Заргаров атаковал меня, я просто защищался. По этой причине главный тренер отстранил меня из состава. Самир же остался в составе, и вчера вышел на матч. Меня же сыграть не пустили. Это же очевидная не справедливость, тренер поступил не верно.

Я сейчас в Баку. Просто мне не разрешили сыграть в матче. Сегодня я пойду на тренировку. Пока мне никто ничего не сказал», - сказал он.

Теймур Максутов