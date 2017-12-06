Скандал на Первом канале: любовница Муслима Магомаева требует эксгумации его тела – ФОТО – ВИДЕО

Родственники Муслима Магомаева выступают против эксгумации тела певца, на которой настаивает предполагаемая любовница артиста Ирина Короткова.

В программу Дмитрия Шепелева «На самом деле», выходящую в эфир на Первом российском канале, обратилась сестра легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева Татьяна Зайцева, цель которой – отстоять честь семьи и брата и с помощью детектора лжи вывести на чистую воду женщин, заявляющих о своих романах с артистом. Т.Зайцева уверена, что все подобные заявления являются ложью и клеветой.

Последней каплей для Татьяны стало интервью звезды советской эстрады Светланы Резановой, в котором певица назвала Муслима Магомаева своим любовником. Сестра легендарного певца уверена, что С.Резанова спекулирует громкой фамилией брата ради собственной выгоды.

В эфире «На самом деле» Светлана Резанова рассказала о знакомстве и романе с М.Магомаевым, детектор лжи подтвердил правдивость слов советской певицы.

Следующим оппонентом Татьяны Зайцевой стала Ирина Короткова, устроившая скандал в студии ток-шоу – женщина настаивала, что родила от Муслима Магомаева дочь Веронику. По ее словам, она познакомилась со знаменитым певцом в баре. И именно после той встречи между Ириной и народным артистом завязались близкие отношения, в результате которых родился ребенок. Подчеркнем, что детектор лжи отметил правдивость слов И.Коротковой о знакомстве и отношениях с М.Магомаевым.

Напомним, что ранее И.Короткова уже заявляла в программе «На самом деле», что отцом ее ребенка является М.Магомаев – по просьбе Ирины создатели ток-шоу провели ДНК-тест, эксперты сравнили биологический материал ее взрослой дочери Вероники и родных Муслима Магомаева. В результате проведенного теста выяснилось, что знаменитый баритон – не отец девушки.

Несмотря на это, И.Короткова продолжает настаивать на том, что легендарный певец – отец ее ребенка. Ирина и ее взрослая дочь Вероника, также участвовавшая в ток-шоу, принялись оскорблять родных Магомаева и вскоре перекинулись на ведущего Дмитрия Шепелева.

Женщина и девушка требуют от сестры народного артиста Татьяны и его брата Юрия Леонтьевича разрешить эксгумацию тела М.Магомаева, чтобы доказать родство.

И.Короткова намерена обращаться в органы правосудия, чтобы доказать, что ее дочь Вероника – родная дочь прославленного певца.

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Ф.В, Г.Р.