СК Армении не возбудил дел по нарушениям на парламентских выборах

Следственный комитет (СК) Армении пока не возбудил ни одного дела, связанного с нарушениями в ходе избирательного процесса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в воскресенье сообщил журналистам глава департамента избирательных преступлений СК республики Камо Саакян.

"По состоянию на 16:00 в СК республики поступила только одна жалоба, которая находится на стадии рассмотрения. На данный момент возбужденных уголовных дел нет", - отметил он.

Ранее в Генеральной прокуратуре страны заявили, что рассмотрели 65 сообщений о нарушениях, 32 из которых содержали признаки преступлений.

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