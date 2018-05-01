Сиявуш Новрузов: «Выражение «депутаты-поборники независимости» неверно»

Депутат, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов выступил против используемого с первых дней независимости выражения «депутаты-поборники независимости».

Как сообщает 1news.az, на пленарном заседании Милли Меджлиса он заявил, что иногда в средствах массовой информации ведутся обсуждения касательно депутатов, выступивших за независимость.

С.Новрузов напомнил, что тогда в парламенте было 350 депутатов, и все они проголосовали за независимость республики.

«Однако некоторые из них выступили против союзного договора, предлагаемого экс-президентом Аязом Муталибовым. Сейчас они считают себя поборниками независимости, в то время как другие остаются в стороне. Прошу, чтобы Милли Меджлис внес ясность в этот вопрос», - сказал он.

Против этих высказываний выступил депутат Фарадж Гулиев, который указал, что лишь некоторые депутаты выразили протест против сохранения СССР и проголосовали за государственную независимость Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.