1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Сиявуш Новрузов: «В Азербайджане нет политических заключенных»

Сегодня в 12:45 ~ 1 минута на чтение 235
Сиявуш Новрузов: «В Азербайджане нет политических заключенных»

В Азербайджане c периода прихода к власти партии «Ени Азербайджан» никто не привлекается к ответственности за свои политические взгляды.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

По словам С.Новрузова, ряд СМИ распространяет не соответствующую действительности информацию.

«Однако в очередной раз хочу отметить, что в Азербайджане нет политических заключенных, а есть люди, которые находятся в заключении за совершенные конкретные преступления», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

235

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net