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Сиявуш Новрузов призвал привозить в Азербайджан и судить лиц, выступающих в Европе против республики

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 160
Сиявуш Новрузов призвал привозить в Азербайджан и судить лиц, выступающих в Европе против республики

Если в какой-либо стране нет общественно-политической стабильности, там происходят торговля людьми, распространение наркотиков, использование детского труда.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

По его словам, показатели торговли людьми в европейских странах намного превосходят сегодня показатели в Азербайджане.

«В европейских странах жертвы торговли людьми вовлекаются в различные формы деятельности. Тем не менее, эти страны пытаются учить других демократии. Когда мы смотрим на ситуацию у них, то можем сказать, что у нас работа по борьбе с торговлей людьми ведется хорошо», - указал он.

С.Новрузов также указал, что группа людей в Европе выступает против Азербайджана.

«Я неоднократно говорил, что надо пресекать подобную деятельность. Эти люди должны быть привезены в Азербайджан и ответить перед законом», - указал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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