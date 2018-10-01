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Сиявуш Новрузов предложил сократить число членов муниципалитетов

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 400
Сиявуш Новрузов предложил сократить число членов муниципалитетов

Муниципальные выборы пройдут в Азербайджане в следующем году. Имеется достаточно законов, касающихся муниципалитетов, однако есть необходимость в их усовершенствовании.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании парламента заявил депутат Сиявуш Новрузов.

Он указал на огромное число представителей муниципалитетов.

«Если мы посмотрим на мировой опыт, то увидим, что в мире нет такого числа членов муниципалитетов. В самых маленьких селах Азербайджана их 3-5 человек, где достаточно одного человека. Если из одного избирательного округа избирается один депутат, то членов муниципалитета – 200-300. Необходимо усовершенствовать эту сферу, что значительно повлияет на их деловую активность», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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